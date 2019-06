Land bezuschusst Impfungen gegen Blauzungenkrankheit

Eine Veterinärin impft beim Auftakt einer Impfaktion bei Rindern gegen die Blauzungenkrankheit ein Jungtier. Foto: Fabian Sommer/Archivbild.

Mainz Das rheinland-pfälzische Umweltministerium will ab Herbst die Impfungen von Tieren gegen die Blauzungenkrankheit bezuschussen. Landwirte sollen 80 Cent je Impfung bei Rindern und 60 Cent bei Schafen und Ziegen erhalten, wie die Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Mittwoch in Mainz sagte.

Anfang des Jahres sei in fünf rheinland-pfälzischen Betrieben der Serotyp 8 der Krankheit nachgewiesen worden, sagte die Ministerin. Seit Januar ist ganz Rheinland-Pfalz daher zum Sperrgebiet erklärt worden, das mindestens zwei Jahre aufrecht erhalten wird und den Tierhandel stark einschränkt.

Das habe keine guten Auswirkungen auf den Rinderpreis, sagte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Andreas Köhr. Die Bezuschussung vom Land sei grundsätzlich zu begrüßen, sie sei aber zu gering. „Da hätten wir uns schon etwas mehr gewünscht“, sagte er. Eine Impfung kostet laut Umweltministerium 6,30 Euro bei Rindern und 3,90 Euro bei Schafen. Die Zuschüsse des Landes belaufen sich auf rund 300 000 in den nächsten beiden Jahren.

Dazu könnte Geld von der Tierseuchenkasse kommen. Die will laut Ministerium im Herbst entscheiden, ob sie zusätzlich bezuschusst.