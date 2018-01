später lesen Land erwägt Wohnsitzauflage für Flüchtlinge in Pirmasens Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem vermehrten Zuzug von Flüchtlingen nach Pirmasens erwägt die Landesregierung eine Wohnsitzauflage zur Steuerung der Situation in der pfälzischen Stadt. Dazu werde es im Februar ein Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden geben, kündigte Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) am Donnerstag im Landtag an. dpa