Oberes Mittelrheintal Land gibt 20 Millionen Euro mehr für Bundesgartenschau 2029

„Auch an unserem Projekt gehen die Inflation und insbesondere die Kostensteigerungen in der Baubranche nicht spurlos vorüber“, sagte Buga-Geschäftsführer Sven Stimac laut Mitteilung. „Die zusätzliche Förderung des Landes Rheinland-Pfalz hilft mit diesen Mehrkosten umzugehen.“ Die Geschäftsführung solle nun die Bauplanungen und die Konzepte an die finanziellen Voraussetzungen anpassen, hieß es von der Bundesgartenschau.