Finanzen Land greift in Rücklagen - Teilentschuldung der Unimedizin

Weitere 38 Stellen sollen das nach der Ahrtal-Flutkatastrophe geplante neue Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz stärken, das schrittweise an den Start gehen wird. An Sachausgaben sind für diese Behörde für die zwei Jahre des Doppelhaushalts jeweils rund 22 Millionen Euro vorgesehen. In dem Landesamt sollen Expertisen gebündelt werden, um die Kommunen beim Bevölkerungsschutz auf vielfältigen Ebenen zu unterstützen.