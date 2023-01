Corona-Maßnahmen : Land hält an Maskenpflicht in Bussen und Kliniken fest

Ein Aufkleber an einer Glastür weist auf das Tragen einer Maske hin. Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Mainz Rheinland-Pfalz hält zunächst an der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen fest. „In Rheinland-Pfalz gibt es nur noch wenige gezielte Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen sowie im ÖPNV“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Diese halte ich auch angesichts grassierender Atemwegsinfektionen zurzeit für sinnvoll.“ Hoch verwies darauf, dass es keine Isolationspflicht bei Corona-Infektionen mehr gibt.

Der Koalitionspartner FDP setzt sich für ein Ende der Maskenpflicht im ÖPNV ein.Die Ampel-Landesregierung berate aber „in sehr kurzen Abständen, welche Maßnahmen für Rheinland-Pfalz erforderlich sind und passt die Regelungen ständig an das Infektionsgeschehen an“, sagte Hoch.

