Land hat Beihilfen für Flughafen Hahn zurückgefordert

Mainz/Luxemburg/Hahn Rheinland-Pfalz hat dem Flughafen Hahn einst Millionen überwiesen - und jetzt wieder zurückgefordert. Darauf hat ein Gericht gepocht. Dabei ist der Hahn inzwischen insolvent und steht zum Verkauf.

Das Land Rheinland-Pfalz hat nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) die dem Flughafen Hahn gewährten Beihilfen zurückgefordert. „Der Brief an die Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH ist rausgegangen“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Es geht vor allem um Betriebsbeihilfen von rund zehn Millionen Euro aus den Jahren 2017 und 2018 für den inzwischen insolventen Airport. Wann und wie viel Geld zurückgezahlt werde, lasse sich aber noch nicht sagen.