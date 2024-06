Staatsangehörigkeitsgesetz Land: Herausforderungen durch neues Einbürgerungsrecht

Das neue Gesetz tritt an diesem Donnerstag in Kraft, es ist ein zentraler Baustein der neuen Migrationspolitik der Ampel-Koalition in Berlin. Das Gesetz sieht vor, dass ein Anspruch auf Einbürgerung nun schon nach fünf statt bisher acht Jahren besteht - vorausgesetzt, der Antragsteller erfüllt alle Bedingungen. Bei besonderen Integrationsleistungen sollen Ausländerinnen und Ausländer bereits nach drei Jahren Deutsche werden können.