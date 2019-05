Land hilft auch im Privat- und Gemeindewald bei Schäden

Mainz Rheinland-Pfalz will jetzt auch private und kommunale Waldbesitzer beim Ausgleich von Schäden nach dem Dürresommer 2018 unterstützen. In diesem und im kommenden Jahr werden dafür jeweils 3,5 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt, wie das Forstministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte.

Für den Ausgleich von wirtschaftlichen Schäden im Staatswald sind schon jährlich sieben Millionen Euro im Haushalt vorgesehen.

„Die extremen Wetterereignisse des vergangenen Jahres haben dem Wald in Rheinland-Pfalz stark zugesetzt, insbesondere durch die starke Vermehrung der Borkenkäfer“, erklärte Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne). 84 Prozent der Waldbäume seien krank. In den kommenden Jahren sei es erforderlich, durch Wiederaufforstungen und Verjüngungen gefährdeter Bestände einen klimastabileren Wald aufzubauen.