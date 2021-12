Land informiert Waldbesitzer über Kartellklage

Mainz Das Land Rheinland-Pfalz hat Waldbesitzer über eine anhängige millionenschwere Kartellklage zur einst gebündelten Holzvermarktung informiert. Es handele sich um eine förmliche Benachrichtigung über den Stand der gerichtlichen Auseinandersetzung, teilte das Klimaschutzministerium in Mainz mit.

So könnten sich kommunale und private Waldbesitzer, die vom Ausgang des Verfahrens betroffen sein könnten, an der Auseinandersetzung beteiligen, hieß es.

Durch eine angeblich monopolistische Holzvermarktung hätten 18 in der Gesellschaft vertretenen Sägewerke in den Jahren 2005 bis 2020 zu hohe Preise für Rundholz zahlen müssen, hieß es in der Klage. Das Land hat die Vorwürfe bereits mehrfach als haltlos zurückgewiesen und eine Entgegnungsschrift eingereicht.

Dass jetzt rund 1100 kommunale und private Waldbesitzer informiert worden seien, hänge auch mit Verjährungsfristen zusammen, sagte der Sprecher des Ministeriums am Mittwoch. Man gehe davon aus, dass es noch Jahre dauern werde, bis es eine Entscheidung in der Sache gebe. Und dann könnten mögliche Forderungen an vermeintliche Mitkartellanten - sprich an die Waldbesitzer - verjährt sein.