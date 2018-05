später lesen Land justiert beim Verfahren zur Altersfeststellung nach FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Mit einer Reihe von Maßnahmen will Rheinland-Pfalz das Verfahren zur Feststellung des Alters von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen effizienter machen. Damit sollen die Jugendämter der Kommunen entlastet und Fällen mit Zweifeln am Alter eines jungen Flüchtlings noch konsequenter nachgegangen werden, wie Integrationsstaatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne) am Mittwoch in Mainz erklärte. dpa