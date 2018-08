später lesen Land knüpft Verhandlungen mit Islamverbänden an Bedingungen FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Das Land Rheinland-Pfalz macht die Fortsetzung der seit zwei Jahren unterbrochenen Verhandlungen mit vier islamischen Verbänden von Bedingungen abhängig. Diese sollen zunächst in einer Zielvereinbarung formuliert und nach einem Jahr überprüft werden, wie Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Mittwoch in Mainz mitteilte. dpa