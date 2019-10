SPD-Chef Schweitzer: „Das ist Angst-Politik“ : Land lehnt AfD-Forderung nach eigener Grenzpolizei ab

Angehalten! Braucht es an Grenzen – wie in Richtung Luxemburg – mehr Kontrollen? Die AfD ist dafür, andere Parteien lehnen den Vorstoß ab. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Trier/Mainz Die AfD fordert strengere Kontrollen und will Bundesbeamte unterstützen. Wo Fraktionschef Uwe Junge die Eifel als „Einfallstor“ für Drogen beschreibt, geht der Vorstoß für andere „an der Realität vorbei“.

Alexander Schweitzer schaut grimmig, als er die neueste AfD-Forderung hört und einige Sätze dazu sagen soll. Dem Gesicht des SPD-Fraktionschefs im Mainzer Landtag ist anzusehen: Etwas zu Vorstößen der AfD zu sagen, schmeckt ihm als Veganer noch weniger als ein saftiges Steak zum Mittagessen. „Ich will nicht über jedes Stöckchen springen, das die AfD hinhält …“, echauffiert sich Schweitzer und sagt dann doch etwas zu dem Vorschlag der kleinsten Oppositionspartei, im Land eine eigene Grenzpolizei aufzubieten. „Das ist Angst-Politik und damit das Kochrezept der Populisten. Die Kriminalitätsrate in Rheinland-Pfalz ist niedrig, wir stellen ohnehin mehr Polizeianwärter ein. Was die AfD fordert, ist fernab jeder Realität“, sagt er.

Er verweist darauf, dass die Bundespolizei Trier und der Zoll auf der Autobahn 60 in der Eifel immer wieder Drogenkuriere aufspüren, 300 Verstöße habe es alleine im Jahr 2018 gegeben. Bayern hat eine solche Grenzpolizei bereits, die als Vorbild für Rheinland-Pfalz dienen solle, meint Junge. Danach habe Bayern – über Grenzkontrollen und sie so genannte verdachtsunabhängige Schleierfahndung – unter anderem 3169 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und 1396 unerlaubte Einreisen – innerhalb eines Jahres aufgespürt.

In Rheinland-Pfalz ist die AfD mit ihren Rufen aber alleine auf weiter Flur. Die CDU-Fraktion hat für diese Forderung überhaupt kein Verständnis. „Die Grenzsituation ist in Rheinland-Pfalz nicht so, dass man direkt von Flüchtlingsrouten betroffen wäre“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl. Deshalb sei der Vergleich mit Bayern denkbar unpassend. Angesichts der Personallage der Polizei hält er die Junge-Forderung sogar für „utopisch“. Der Vorsitzende des Pfälzerwaldvereins wurde sogar süffisant. Schließlich handele man ohnehin schon effektiv. Wegen der Sperrung der Rheinbrücke bei Wörth habe man am vergangenen Wochenende „nicht einen Baden-Württemberger im Pfälzerwald getroffen“.