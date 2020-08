Land nimmt digitale Bildungsplattformen in die Hand

Mainz Im neuen Schuljahr treibt Rheinland-Pfalz den „Schulcampus“ als einheitliche digitale Lernplattform voran. Für Videokonferenzen wird eine Open-Source-Lösung auf landeseigenen Rechnern ausgerollt.

Rheinland-Pfalz treibt im neuen Schuljahr die Entwicklung eigener Digitalplattformen für den Unterricht voran. Das Bildungsministerium in Mainz teilte in der Antwort auf eine Landtagsanfrage des Grünen-Abgeordneten Daniel Köbler mit, bis zum kommenden Jahr werde der „Schulcampus RLP“ für alle Schulen als „digitale Arbeitsumgebung für Lehrende sowie Schülerinnen und Schüler“ bereitgestellt. Daneben werde im Schuljahr 2020/21 das Open-Source-System „Big Blue Button“ (BBB) für Videokonferenzen auf landeseigenen Servern bereitgestellt.

Am kommenden Montag soll der Unterricht in Rheinland-Pfalz im Regelbetrieb beginnen - ohne Maskenpflicht im Klassenraum. Für den Fall einer deutlichen Zunahme der Corona-Infektionen oder lokaler Ausbrüche hat das Bildungsministerium zwei weitere Szenarien vorbereitet: abwechselnd Präsenzunterricht und Fernunterricht oder nur Fernunterricht.

„Mit den Erfahrungen der letzten Wochen haben wir zum einen deutlich an Flexibilität für die kommende Zeit gewonnen und zum anderen Perspektiven für einen zeitgemäßen Unterricht auch nach Corona eröffnet“, erklärte Köbler als bildungspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion zur Antwort des Ministeriums. „Jetzt gilt es, den Schwung mitzunehmen und am Ball zu bleiben.“ An den Schulen gebe es eine große Offenheit und Bereitschaft für digitales Lehren und Lernen. Bislang werde das digitale Lernen aber von vielen verschiedenen Systemen, Lernplattformen und Tools erschwert. „So werden teilweise innerhalb einer Schule unterschiedliche Kommunikationswege und Lernplattformen genutzt, was zu großem Durcheinander führen kann.“ Mit der Integration bisheriger Anwendungen könne der Schulcampus als einheitliche digitale Lernplattform Abhilfe schaffen.