Land: Polizei für antisemitische Straftaten sensibilisieren

Mainz Rheinland-Pfalz will die Sinne von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten für die Erkennung antisemitischer Straftaten schärfen. Zum Beispiel können laut Justizministerium als Zeitpunkte für bestimmte Taten absichtlich Geburts- oder Todestage von NS-Größen gewählt worden sein, was nicht immer gleich ins Auge springe.

Justizminister Herbert Mertin (FDP) und der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, Dieter Burgard, wollen daher am heutigen Dienstag in einer digitalen Pressekonferenz den neuen Leitfaden „Antisemitische Straftaten erkennen“ vorstellen. Erarbeitet worden ist die zwölfseitige Handreichung von den Generalstaatsanwaltschaften Koblenz und Zweibrücken in Abstimmung mit Burgard.