Land rechnet langfristig mit Ansiedlung von Wolfsrudeln

Mainz Einst ausgerottet, durchstreifen streng geschützte Wölfe wieder unsere Natur: „Langfristig wird mit der Bildung von Rudeln in Rheinland-Pfalz gerechnet“, teilt das Umweltministerium der Deutschen Presse-Agentur mit.

„Rheinland-Pfalz liegt nicht auf der Hauptwanderroute der Wölfe in Ostdeutschland, die entlang der Elbe führt, und auch nicht auf der Hauptwanderroute der Alpenwölfe“, erklärt Ministeriumssprecherin Magdalena Fröhlich in Mainz. Bislang gebe es nur einen einzigen dauerhaft im Land angesiedelten Wolf: eine Fähe, also ein weibliches Tier, auf dem einstigen Truppenübungsplatz Daaden im Westerwald.

Damit bleibt Rheinland-Pfalz vorerst eher ein Transitland für Wölfe - sie können viele Kilometer am Tag laufen. „Wir gehen von 9 bis 13 Individuen aus, die sich seit 2012 in Rheinland-Pfalz aufgehalten haben“, erläutert Fröhlich. „Einige davon sind nachweislich wieder abgewandert, gestorben oder wurden nicht mehr nachgewiesen.“

Für gerissene Nutztiere sind laut der Sprecherin in sieben Fällen insgesamt 3539 Euro Entschädigung gezahlt worden, „wobei in vier von sieben Fällen der Wolf eindeutig nachgewiesen werden konnte. In allen Fällen waren die Nutztiere unzureichend geschützt“. In ausgewiesenen „Präventionsgebieten“ im Norden von Rheinland-Pfalz wird der Kauf von Elektrozäunen mit bis zu 100 Prozent gefördert.