Land schafft mehr Polizeidrohnen an

Flinke Aufklärung aus der Luft: Rheinland-Pfalz investiert in weitere Polizeidrohnen. 24 fliegen bereits, vier zusätzliche hochwertige Modelle sollen bis 2020 hinzukommen, wie Stefan Vehar vom Innenministerium am Dienstag bei der Polizeihubschrauberstaffel in Winningen nahe Koblenz mitteilte. dpa