Land schafft Regelungen für Hotspot-Kommunen über 200

Ein Arzt hält einen Tupfer zum Abstrich für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Mainz Städte und Kreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 müssen von Donnerstag an in Rheinland-Pfalz strenge Regeln beachten. Der Einzelhandel - Buchläden, Baumärkte, Blumengeschäfte, Gärtnereien und Gartenbaumärkte - dürfen dann nur noch für Kunden mit Termin öffnen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Mittwoch mitteilte.

Dabei werden nach vorheriger Vereinbarung Einzeltermine vergeben, bei denen ausschließlich Personen aus einem Hausstand gleichzeitig Zutritt gewährt wird. Es gilt zudem die Pflicht zur Kontakterfassung.

Die Regelungen für Friseure, Fahr- und Musikschulen werden um die Testpflicht ergänzt. Gruppenunterricht ist verboten. Sport im Freien ist nur alleine oder mit Menschen des eigenen Hausstandes zulässig. Bei Fahrten im privaten Auto mit Menschen aus verschiedenen Hausständen gilt für die Mitfahrer eine Maskenpflicht.

Die Inzidenz von 200 muss an 3 Tagen überschritten sein, dann greifen die Regelungen. In Worms waren es dem Ministerium zufolge am Mittwoch bereits vier Tage, im Kreis Neuwied drei und in Speyer zwei. Die höchste Inzidenz landesweit hatte Speyer mit 215,6. Danach folgen Worms (208,3), der Kreis Neuwied (207,9).

Die Allgemeinverfügungen dürften erst aufgehoben werden, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz des Kreises oder der Stadt mindestens 7 Tage in Folge unter 200 gelegen habe.