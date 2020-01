Land schaltet Online-Portal für Kita-Fördermittel frei

Stefanie Hubig (SPD), Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz Die Landesregierung fördert den Aus- und Umbau von Küchen und Schlafräumen in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz - und schaltet für Anträge der Einrichtungen ein Online-Portal frei. 13,5 Millionen Euro sollen zur Verfügung gestellt werden, wie das Bildungsministerium am Sonntag in Mainz mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„In den nächsten Tagen gehen allen Trägern von Kindertagesstätten die Registrierungsdaten zu, so dass sie dann über das Portal ihre Anträge schnell und unbürokratisch einreichen können“, kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an.