Land sieht Bund bei Stärkung der Geburtshilfe in Pflicht

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Gesundheitsministerin, äußert sich im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Rheinland-Pfalz hat vom Bund mehr Engagement zur Stärkung der Geburtshilfe gefordert. Bundesweit schlössen in ländlichen Regionen Geburtshilfe-Abteilungen, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Mainz.

