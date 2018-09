später lesen Land sieht hohe Gefahr für Einschleppen von Schweinepest FOTO: Stefan Sauer FOTO: Stefan Sauer Teilen

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest im Nachbarland Belgien schätzt die rheinland-pfälzische Landesregierung die Gefahr einer Einschleppung als hoch ein. „Wir nehmen den Ausbruch in Belgien sehr ernst und rufen alle zur erhöhten Wachsamkeit auf“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Von Oliver von Riegen, dpa