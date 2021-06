Land: Sonderimpfaktion in Ludwigshafen und Worms gelungen

Mainz Die Sonderaktion mit insgesamt fast 4000 Impfungen in Ludwigshafen und Worms war nach Ansicht von Landesimpfkoordinator Daniel Stich eine erfolgreiche Initiative. „Dank dieser Schwerpunktaktion konnten wir nochmals die Impfquote deutlich erhöhen.

Gerade in Städten, die zuletzt noch hohe Ansteckungszahlen hatten, ist das eine deutliche Hilfe“, sagte Stich am Dienstag in Mainz. Einer Mitteilung zufolge waren am vergangenen Wochenende 2140 Menschen in Worms und 1773 Menschen in Ludwigshafen geimpft worden.