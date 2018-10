Land spannt Schirm zur Zinssicherung der Kommunen auf

Rheinland-Pfalz stellt ab kommendem Jahr 18 Millionen Euro bereit, um verschuldete Kommunen vor dem Risiko steigender Zinsen zu schützen. Dieser Zinssicherungsschirm ist Teil eines Aktionsprogramms des Landes zur Unterstützung hoch verschuldeter Kommunen, dessen Leitlinien am Dienstag vom Kabinett in Mainz verabschiedet wurden. dpa

Das Programm enthält außerdem einen „Stabilisierungs- und Abbaubonus“ mit Anreizen für den Schuldenabbau, wie Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) im Anschluss mitteilte.

Mit dem Zinssicherungsschirm werde sichergestellt, dass die Kommunen langfristig vom aktuell niedrigen Zinsniveau profitierten, erklärte Ahnen. Die Mittel dafür kommen ebenso wie für den Abbaubonus mit einem Volumen von jährlich zwölf Millionen Euro jeweils zur Hälfte aus dem Landeshaushalt und dem Kommunalen Finanzausgleich.

Städte, Gemeinden und Landkreise in Rheinland-Pfalz haben laut Rechnungshof eine Gesamtverschuldung von 12,3 Milliarden Euro. Davon entfallen mehr als sechs Milliarden auf Liquiditäts- oder Kassenkredite zur Sicherstellung laufender Verpflichtungen. „Hohe Liquiditätskredite mit kurzfristiger Bindung können ein erhebliches Haushaltsrisiko darstellen“, erklärte Ahnen. Unter dem Zinssicherungsschirm erhalten Kommunen einen Zinszuschuss, wenn sie längerfristige Zinsbindungen für Liquiditätskredite eingehen. In den Genuss von Zahlungen aus dem Abbaubonus kommen Kommunen, die ihre Schulden reduzieren oder die ihren Bestand an Liquiditätskrediten oberhalb eines bestimmten Sockels zumindest nicht erhöhen.