später lesen Land springt künftig bei Schmerzensgeld von Beamten ein FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Polizisten und andere Beamte in Rheinland-Pfalz erhalten bei tätlichen oder verbalen Attacken künftig auch dann Schmerzensgeld, wenn die dafür Verantwortlichen nicht zahlen können. In seltener Einstimmigkeit und ohne weitere Aussprache verabschiedete der Landtag am Mittwoch in Mainz einen entsprechenden Gesetzentwurf der Landesregierung zum Beamtenrecht. dpa