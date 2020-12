Land stellt Container für Quarantäne in der Erstaufnahme auf

Mainz Nach den jüngsten Corona-Infektionen in den Einrichtungen zur Erstaufnahme von Asylbewerbern trifft Rheinland-Pfalz zusätzliche Vorkehrungen für die Quarantäne. Dazu sollen auch Container aufgestellt werden, wie sie bei der Ankunft Zehntausender Flüchtlinge im Jahr 2015 im Einsatz waren.

Bei Quarantäne-Entscheidungen gebe es eine gute Zusammenarbeit mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), sagte die Integrationsministerin. Solche Entscheidungen führten zuweilen zu einer angespannten Situation. Aber „die Geflüchteten verhalten sich bis auf wenige Ausnahmen sehr kooperativ“. Auch in der Pandemie sei es wichtig, dass die Erstaufnahme immer als lernendes System verstanden werde. So sei es in Hermeskeil zu Problemen gekommen, als auch der Kiosk geschlossen worden sei. „Wir haben schnell eine Lieferkette sichergestellt, damit der Bedarf an Lebensmitteln oder Windeln gedeckt ist.“