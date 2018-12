später lesen Land stellt Hilfen für behinderte Menschen neu auf Teilen

Die Hilfen für behinderte Menschen in Rheinland-Pfalz werden ab 2020 neu geregelt. Der Landtag votierte am Donnerstag in Mainz mit den Stimmen der Ampel-Koalition dafür, dass das Land als Träger der Eingliederungshilfe für die Erwachsenen zuständig ist, während Landkreise und kreisfreie Städte Träger der Hilfen für Kinder und Jugendliche sind. dpa