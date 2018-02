später lesen Land stellt Planung für Klinikinvestitionen 2018 vor Teilen

Das Gesundheitsministerium stellt heute seine Planung für Erhaltung, Erweiterung und Modernisierung der Kliniken in Rheinland-Pfalz vor. Im vergangenen Jahr hatte das Krankenhausinvestitionsprogramm ein Gesamtvolumen von 137 Millionen Euro. Die einzelnen Fördermaßnahmen hatten Schwerpunkte in der Notfallversorgung sowie in der Modernisierung von Bettenhäusern und in der psychiatrischen Versorgung. dpa