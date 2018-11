später lesen Land testet Elektrofahrzeuge in Forstwirtschaft FOTO: Henning Kaiser FOTO: Henning Kaiser Teilen

Ökologisches Fahren für die Forstwirtschaft: Rheinland-Pfalz hat in mehreren Waldgebieten den Einsatz von Elektrofahrzeugen getestet. „Als erster staatlicher Forstbetrieb liefert Landesforsten Rheinland-Pfalz die Initialzündung für elektrisch betriebene Fahrzeuge im Wald“, teilte das Forstministerium in Mainz am Dienstag mit. dpa