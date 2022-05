Sozialministerium : Land übernimmt Schulgeld für Gesundheitsfachberufe

Mainz Für die Ausbildung zum Podologen, Logopäden oder der medizinisch-technischen Assistentin muss etwa ein Drittel in Rheinland-Pfalz Schulgeld bezahlen. Das soll sich von Juli an ändern.

Das rheinland-pfälzische Sozialministerium übernimmt das Schulgeld für 940 Auszubildende an den privaten Gesundheitsfachschulen - rund einem Drittel aller Azubis in diesen Berufen. „Dafür stehen im Haushalt dieses Jahr 2,2 Millionen Euro zur Verfügung. 4,5 Millionen Euro sind es im Jahr 2023“, kündigte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) am Mittwoch in Mainz an. Die Regelung gelte von Juli an, das Vorhaben sei im Koalitionsvertrag verankert. Die übrigen zwei Drittel würden kostenlos an Krankenhäusern ausgebildet und bekämen zum Teil eine Ausbildungsvergütung.