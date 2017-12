später lesen Land und Ärztekammer begrüßen Urteil zu Medizinstudium FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) hat das Karlsruher Urteil zur Vergabe von Medizin-Studienplätzen begrüßt. „Wir sehen uns in Rheinland-Pfalz durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt“, sagt Wolf am Dienstag laut Mitteilung in Mainz. So habe das Land schon die Möglichkeit geschaffen, neben der Abiturnote weitere Kriterien wie Eignungstests oder Berufserfahrung heranzuziehen. dpa