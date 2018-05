später lesen Land und Behindertenwerkstätten stehen vor Einigung FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Im Rechtsstreit zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den Behindertenwerkstätten steht eine außergerichtliche Einigung bevor. „Der Streit mit den Werkstätten wird alsbald, in absehbarer Zeit, beigelegt sein“, sagte der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, in Trier. Die insgesamt 31 anhängigen Verfahren vor fünf Sozialgerichten sollten daher zunächst ruhen. Dies wurde am Dienstag bei einer ersten Verhandlung in der Sache vor der Sozialgericht Trier bekannt. dpa