Land und Firmen wollen mehr Tempo bei Rhein-Vertiefung

Nach dem historischen Niedrigwasser des Rheins dringen das Land Rheinland-Pfalz und große Unternehmen auf mehr Tempo bei der geplanten Vertiefung der Fahrrinne. Landesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) kündigte bei einer Schifffahrt am Donnerstag im engen Mittelrheintal beim Loreley-Felsen ein gemeinsames Schreiben an seinen Amtskollegen Andreas Scheuer (CSU) in der Bundesregierung an. dpa