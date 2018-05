Land und Stiftung: 106 Millionen für Bio-Forschung

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) stellt heute eine Initiative zur biologischen Spitzenforschung vor. Daran beteiligt ist die Boehringer-Stiftung, die mit dem gleichnamigen Pharmakonzern aus Ingelheim verbunden ist. Details erläutert Dreyer zusammen mit Stiftungschef Christoph Boehringer und Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Institut für Molekulare Biologie (IMB) in Mainz. dpa

Gemeinsam mit der Boehringer-Stiftung finanziert das Land Rheinland-Pfalz die biologische Forschung in Mainz mit mehr als 100 Millionen Euro. Das Land werde das Institut für Molekulare Biologie (IMB) von 2020 bis 2027 mit rund 52 Millionen Euro unterstützen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz. Die Boehringer Ingelheim Stiftung, deren Finanzierung 2011 erst die Gründung des Instituts ermöglicht hat, gibt rund 54 Millionen dazu. Insgesamt sind es also 106 Millionen Euro.

Kritiker haben in den vergangenen Jahren die Frage aufgeworfen, ob über die Stiftung des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim kommerzielle Interessen Einfluss auf Forschungsinhalte und die Berufung von Professoren nehmen können. Die Universität Mainz hatte 2016 eingeräumt, dass es zu Fehlern bei der vertraglichen Gestaltung der Zusammenarbeit gekommen ist. „Hier waren wir sicher etwas blauäugig“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Christoph Boehringer. Im Interesse größtmöglicher Transparenz würden nun alle Vereinbarungen öffentlich gemacht.

Institut für Molekulare Biologie