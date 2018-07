später lesen Land und Werkstätten verkünden außergerichtlichen Vergleich Teilen

Twittern

Teilen



Das Land will die Verwendung von Steuermitteln in den Behindertenwerkstätten auch ohne bestimmten Anlass überprüfen - der Streit über die nötigen rechtlichen Voraussetzungen ist jetzt beigelegt. Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Marco Dobrani, stellen heute in Mainz den ersten außergerichtlichen Vergleich in dem Rechtsstreit vor. dpa