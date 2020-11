Land unterstützt weitere Sanierung der Rheingoldhalle

Klapptische stehen in der Mainzer Rheingoldhalle. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die Sanierung der Rheingoldhalle in Mainz wird vom Land mit zusätzlich 5,8 Millionen Euro unterstützt. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) übergab am Mittwoch einen entsprechenden Zuwendungsbescheid an die Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Als Mittelpunkt vieler Veranstaltungen und fester Bestandteil des Lebens in der Landeshauptstadt ist die Sanierung und Modernisierung notwendig und richtig“, erklärte die Ministerin.

Die Förderung ist für den zweiten Bauabschnitt bestimmt, der unter anderem die Sanierung von Sälen auf der „Ebene 0“ umfasst. Der erste Bauabschnitt mit der Ebene darüber wurde vom Land bereits mit 4,7 Millionen Euro gefördert.