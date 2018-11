später lesen Land verhandelt mit alevitischer Gemeinde über Vertrag Teilen

Rheinland-Pfalz will die Beziehungen zu den alevitischen Gemeinden auf eine vertragliche Grundlage stellen. Der Abschluss der Verhandlungen über gemeinsame Wertegrundlagen, Regelungen zu Feiertagen, Religionsunterricht und religiöser Betreuung in Einrichtungen werde für das erste Quartal 2019 angestrebt, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. dpa