Trier/Daun/Mainz : Land warnt: Bald 1100 Corona-Patienten in den Kliniken?

Foto: dpa/Nicolas Armer

Trier/Daun/Mainz Auf den Intensivstationen wächst die Zahl an Infizierten an. In der Region schlägt das Dauner Krankenhaus Alarm. Womit Mediziner rechnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Schlecht und Carsten Zillmann

Das Gesundheitsministerium und Intensivmediziner haben anhand des Covid-19-Registers Rheinland-Pfalz eine Prognose für die Klinikbelegung in der dritten Welle der Coronapandemie getroffen. Das Ergebnis: „Wir erwarten bis Mitte April einen Anstieg auf dem Niveau des Maximums der zweiten Welle“, erklärt Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). „Die Lage ist ernst.“

Damals, am zweiten Weihnachtsfeiertag, wurden 244 Menschen auf Intensivstationen behandelt, 194 wurde beatmet. Insgesamt lagen 1074 Personen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus.Derzeit werden in den Kliniken des Landes 419 Infizierte behandelt, 117 davon auf einer Intensivstation. Der Anstieg der Infektionszahlen, der immer mit Verzögerung in höheren Patientenzahlen mündet, spiegelt sich schon jetzt in den Daten. Vor rund zwei Wochen waren es 339, davon 71 in intensivmedizinischer Behandlung.

In der Region schlägt bislang das Dauner Krankenhaus Alarm. Am Mittwochnachmittag waren dort acht von zehn Betten belegt, vier davon von Covid-Patienten, von denen zwei beatmet wurden, sagte Prokurist Günter Leyendecker auf TV-Anfrage. Acht Fälle behandelte das Klinikum darüber hinaus noch – drei Infizierte und fünf Patienten mit Corona-Verdacht. Leyendecker sagt: „Die Belastungen durch die Covid-19-Krise sind genauso wie auf der Intensivstation und der Covid-Station im gesamten Haus deutlich spürbar.“ Das Personal stoße an Grenzen der Belastbarkeit. Andere Kliniken in der Region geben bislang Entwarnung. Im Trierer Brüderkrankenhaus wurde nach Sprecher-Angaben am Mittwoch ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation behandelt – und beatmet. Das Mutterhaus meldete drei Covid-19-Patienten unter Beatmung. Kapazitätsprobleme sehen die Kliniken nicht. Weil auch die 7-Tage-Inzidenz in Trier mit 48,4 weit unter dem Landesschnitt liegt, liefen derzeit keine Gespräche darüber, die Intensivstation im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus wieder zu öffnen. Die Marienhaus-Unternehmensgruppe meldete für ihre regionalen Standorte in Bitburg, Hermeskeil und Gerolstein keinen Corona-Fall auf den Intensivstationen, aber acht Covid-Patienten auf den Normalstationen. Einen beatmeten Patienten auf der Intensivstation meldet das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich.

Eine absolute Überlastung des Gesundheitssystems fürchten derzeit weder Mediziner noch Ministerium. „Es ist nicht so, dass ich die Triage als kritische Zukunftsvision hätte“, sagt Dr. Anselm Gitt, Intensivmediziner am Klinikum Ludwigshafen und Studienleiter des Covid-19-Registers. Insgesamt stehen im Land 1600 Intensivbetten zur Verfügung. Innerhalb von sieben Tagen können zusätzliche 433 Betten in Betrieb genommen werden. Diese Betten stehen aber nicht ausschließlich für Coronapatienten zur Verfügung.

Regional habe es Engpässe in der ersten und zweiten Welle durchaus gegeben, erklärte der Präsident der Universitätsklinik Mainz, Norbert Pfeiffer. „Aber wir hatten in Deutschland nie ein Kapazitätsproblem auf den Intensivstationen. Ich würde sogar so weit gehen, das für Europa zu behaupten.“ Wichtig sei deshalb, den Austausch über freie Betten auch über (Bundes-)Ländergrenzen hinweg zu pflegen. In Ludwigshafen, ergänzte Gitt, seien beispielsweise die sogenannten EKMO-Geräte zwischenzeitlich vollkommen belegt gewesen. Durch diese Maschinen wird das Blut von Menschen gepumpt, um sie mit Sauerstoff zu versorgen. Das passiert normalerweise in der Lunge. Das Gerät übernimmt die Funktion.

„Bisher waren sie nicht der limitierende Faktor“, sagt Pfeiffer. In der dritten Welle könnte sich das aber ändern. Darauf weisen Daten aus dem Register hin. Grund ist die britische Virusmutation. Die hat das durchschnittliche Alter der Patienten auf Station von 70 Jahren auf rund 50 Jahre abgesenkt. Zum Vergleich: In der ersten und zweiten Welle war fast die Hälfte der Patienten älter als 50 Jahre. Sie hatten zudem häufig schwere Vorerkrankungen: 70 Prozent litten unter Herzkreislauferkrankungen, mehr als die Hälfte unter Bluthochdruck. „Diese Menschen hatten an den EKMO-Geräten eine sehr geringe Überlebenswahrscheinlichkeit“, sagt Pfeiffer. Die Beatmung dauerte deshalb auch nicht lange an. Bei jüngeren Patienten sei die Lage gänzlich anders. „Aufgrund ihrer körperlich besseren Konstitution, haben sie eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit, müssen aber auch wesentlich länger beatmet werden“, sagt Unipräsident Pfeiffer.