Land will Ärztegenossenschaften mit Viererbündnis fördern

Im Anschluss an die für September erwartete erste Gründung einer Ärztegenossenschaft in Rheinland-Pfalz soll dieses Modell vor allem auf dem Land weiter verbreitet werden. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) kündigte dazu am Donnerstag im Landtag die Gründung eines Viererbündnisses an: Ab Herbst sollen Landesärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Kommunen und das Land das Ziel verfolgen, „für die Ärztegenossenschaften zu werben und diesen Prozess der Anlaufphase zu begleiten“. dpa