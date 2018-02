später lesen Land will Altersfeststellung junger Flüchtlinge neu ordnen Teilen

Die rheinland-pfälzische Ampel-Koalition will die Altersprüfung junger Flüchtlinge nach der Gewalttat an der 15-jährigen Mia in Kandel neu organisieren. Geplant sei, dass wie schon früher nur die Schwerpunkt-Jugendämter die Altersfeststellungen vornehmen sollten, nachdem nur noch wenige junge Leute ins Land kämen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. „Die Idee dahinter ist (...), dass dort einfach eine ganz andere Kompetenz ist, als wenn ein Jugendamt das alle paar Monate mal macht.“ Allen Jugendämtern sei bisher schon angeboten worden, dass die Schwerpunktämter das Alter feststellen. dpa