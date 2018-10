Land will Ehrenamt stärken

Ob im Sportverein oder beim Gestalten eines Dorfes: Viele Rheinland-Pfälzer engagieren sich ehrenamtlich. Die Landesregierung will den freiwilligen Einsatz weiter fördern. Das soll zum einen über die Initiative „Ich bin dabei“ umgesetzt werden, zum anderen durch die Stärkung der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung. dpa

Heute werden Projekte in der Staatskanzlei vorgestellt. Es gibt auch das Vorhaben „Nahe erleben“ in Kirn. Laut Kommune soll ein Spazierweg in den Nahe-Auen angelegt werden - um das Gebiet insbesondere für gehbehinderte Menschen und Eltern mit Kinderwagen zugänglicher zu machen.

