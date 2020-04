Corona-Krise : Vereine in Not kassieren bis zu 12 000 Euro

Kickende Kinder? Das Foto stammt aus dem Juni 2019 vom Bambinitag des Kreises Trier-Saarburg auf der Bezirkssportanlage in Trier-Feyen. In Corona-Zeiten bleiben Plätze leer. Vielen Vereinen bereitet das Kummer. Foto: Andreas Arens

Trier/Mainz Fußballplätze und Hallen stehen leer, in den Kassen klaffen Löcher. Das Land will Ehrenamtlichen nun mit einem Schutzschirm helfen.

Normalerweise schlagen sich Hobbysportler beim FSV Trier-Tarforst die Federbälle um die Ohren, jagen beim Rugby dem Ei hinterher oder schießen auf dem Fußballplatz Tor um Tor. In Corona-Zeiten wirkt die Sportanlage aber so trostlos wie nie zuvor. Die Hallen bleiben leer, Plätze sind gesperrt – und in der Vereinskasse klafft eine große Lücke. Werner Gorges, Vorsitzender des Breitensportvereins mit 16 Abteilungen und rund 1600 Mitgliedern, sagt: „Wir sind dringend auf Hilfe angewiesen.“ Kurse brechen weg, viele Abonnenten von Tennis- und Badmintonplätzen forderten Gebühren zurück. Auf 60 000 Euro beziffert Gorges die wirtschaftlichen Verluste, die die Corona-Krise dem FSV Trier-Tarforst seit Mitte März eingebrockt hat. „In der Existenz sind wir nicht bedroht“, sagt Gorges zwar, räumt aber ein: „Wir alle wissen nicht, wie lange Hallen noch geschlossen sind.“

Viele kleine Vereine in Rheinland-Pfalz fürchten ein jähes Aus wegen der Krise, egal, ob sie Sport anbieten, Sprachkurse, Nachbarschaftshilfe oder Schauspiel. Die Landesregierung spannt nun einen eigenen Schutzschirm auf, um die Vereine nicht im Regen stehen zu lassen. Ab dem 4. Mai können gemeinnützige Vereine und Organisationen aus Rheinland-Pfalz einen Zuschuss des Landes beantragen (siehe Extra). Dieser kann sich auf bis zu 12 000 Euro belaufen, die nicht zurückbezahlt werden müssen, sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz. „Wir sind stolz auf unsere Vereinslandschaft und wollen nicht, dass ehrenamtliche Strukturen durch die Epidemie zerschlagen werden“, betont die Triererin.

Extra Wie Vereine Hilfe bekommen (flor/dpa) Zehn Millionen Euro stellt Rheinland-Pfalz Vereinen bereit, um Folgen der Corona-Krise abzumildern. „Wir lassen die Vereine nicht im Stich“, sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Ohne das meist ehrenamtliche Engagement der 38 000 Vereine in Rheinland-Pfalz etwa in Kultur, Sport, Naturschutz, Nachbarschaftshilfe, Rettungsdiensten oder Bildung sei der gesellschaftliche Zusammenhalt gar nicht mehr vorstellbar. Beantragen können das Geld gemeinnützig anerkannte Vereine und Organisationen, die ihren Sitz in Rheinland-Pfalz haben, über keine anderen wirtschaftlichen Hilfen verfügen und die einen Liquiditätsengpass nachweisen können, der nach dem 11. März 2020 eingetreten ist. Vereine können Zuschüsse unter anderem beantragen, um Mieten, Pacht, Nebenkosten und den Aufwand für ausgefallene Veranstaltungen zu bezahlen, die der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind. Das Programm läuft bis zum 31. Dezember 2020. Für Sportvereine läuft es über den Landessportbund oder regionale Sportbünde, für kulturelle Vereine über die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur und für alle anderen Vereine über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Vereine können Anträge ab dem 4. Mai 2020 online stellen. Alle Informationen sind ab dann auf dem Ehrenamtsportal der Landesregierung abrufbar. Dieses findet sich auf der Internetseite

www.wir-tun-was.de

Zehn Millionen Euro stellt das Land insgesamt für Vereine bereit. Das Geld soll helfen, Abgaben wie Mieten, Pachtkosten und weggefallene Einnahmen von Veranstaltungen verkraften zu können. Laut einer Umfrage des Landessportbundes (LSB) meldeten sich mehr als 670 Vereine in Rheinland-Pfalz auf eine Blitzumfrage. Mehr als 150 von ihnen gaben an, durch die Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht zu sein. „Wir wollen Vereine mit unserer Entscheidung vor dieser Bedrohung retten“, sagt Sportminister Roger Lewentz (SPD). Er verweist auf ausfallende Kurse, Veranstaltungen, Spiele, „wodurch kleine Vereine auch nicht mehr das Glas Bier oder die Bratwurst verkaufen können“.

Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) sieht in der Finanzspritze auch eine Hilfe für Vereine, die Sprachkurse für Flüchtlinge anbieten, Frauen in Not helfen und die Natur schützen. „Wir wollen Vereinen Luft verschaffen, die durch die Corona-Krise in Schieflage geraten sind“, sagt sie.

Rheinland-Pfalz zählt rund 38 000 Vereine. Die Ampelkoalition hätte ihnen viel früher helfen sollen, kritisiert der CDU-Landtagsabgeordnete Dirk Herber. Er sagt, es sei „höchste Zeit“, dass sich die Ampelkoalition den Vereinen annehme, von denen „viele um ihren Fortbestand bangen“. Den Takt dazu habe die CDU vorgegeben, findet Herber. Seine Fraktion hatte in der vergangenen Woche gefordert, Vereine ohne angegliederten Wirtschaftsbetrieb mit 15 Euro pro Mitglied zu fördern. Der CDU-Mann fordert, Hilfen nun schnell und unbürokratisch an Vereine fließen zu lassen. Mit den versprochenen Summen zeigt sich Christof Palm, Sprecher der LSB-Geschäftsführung, zufrieden. Er berichtet zwar von Vereinen, die Einbußen von bis zu 300 000 Euro erlitten haben – wie der TSV Schott Mainz: „Dem Gros der Vereine kann mit einem Zuschuss von 12 000 Euro aber geholfen werden“, schätzt Palm und zeigt sich zuversichtlich: „Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht zum Sterben der klassischen Sportvereinslandschaft kommen wird.“