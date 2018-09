später lesen Land will mehr junge Leute für die Pflege begeistern FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Immer mehr Menschen brauchen Pflege, doch Pflegekräfte werden dringend gesucht. Rheinland-Pfalz will mehr Nachwuchs dafür gewinnen und baut dafür ein Landesprojekt zur Ausbildung aus. Schon während der Schulzeit soll das Interesse an Pflegeberufen geweckt werden - und zwar in der Praxis mit Hilfe von Azubis von Pflegeschulen. dpa