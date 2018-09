später lesen Land will mehr Sprachkurse für Flüchtlinge anbieten Teilen

Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium will seine Sprachkurse für Flüchtlinge erweitern. In einem neuen Modellprojekt sollen Deutsch-Intensivkurse mit einem Kursumfang von 200 Stunden angeboten werden, teilte das Ministerium am Dienstag mit. dpa