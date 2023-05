Justizministerium Land will mehr strafrechtlichen Schutz für Polizisten

Anlass ist die Silvesternacht, in der es in verschiedenen Orten in Deutschland zu Angriffen auf Polizisten, Feuerwehr- und Rettungskräfte kam. „Teilweise erfolgten diese durch zielgerichtetes Werfen von Steinen, Flaschen und Böllern - vielfach aus Menschenansammlungen heraus, was die Identifizierung der einzelnen Verantwortlichen erschwert hat“, erläuterte das Ministerium in Mainz.