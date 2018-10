später lesen Land wird gegen Übergewicht bei Vorschulkindern aktiv FOTO: Waltraud Grubitzsch FOTO: Waltraud Grubitzsch Teilen

Etwa fünf Prozent der Vorschulkinder in Rheinland-Pfalz sind übergewichtig - so das Ergebnis einer Schuleingangsuntersuchung in Rheinland-Pfalz (2014/15). Deswegen wollen Ernährungsministerin Ulrike Höfken (Grüne), Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) und Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm heute in Mainz ein Konzept für eine nachhaltige Ernährung in Kitas und Schulen vorstellen. dpa