Land zahlt Kommunen 30 Millionen Euro für Flüchtlingshilfe

Alexander Schweitzer während einer Plenarsitzung. Foto: Silas Stein/dpa/Archiv.

Mainz Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz sollen in diesem Jahr 30 Millionen Euro zusätzlich für die Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten erhalten. Dies sei „eine gute und faire Lösung, die entstanden ist im Dialog zwischen Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden“, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer am Montag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die pauschale Zahlung soll auch der Abgeltung möglicher Mehrkosten dienen, die bis Ende 2021 über die dafür bereitgestellte Jahrespauschale hinaus entstehen.