Landau berät als erste Stadt über Klimanotstand

Landau Als erste Stadt in Rheinland-Pfalz will Landau den Klimanotstand erklären - ein entsprechender Antrag behandelt der Stadtrat der pfälzischen Kommune heute. Geplant sind etwa der Ausbau der Fahrradinfrastruktur und des ÖPNV-Angebots sowie das Pflanzen von 500 Bäumen.

Der geplante Ratsbeschluss dürfe nicht nur eine Geste sein, die nach der Verabschiedung in der Schublade verschwinde, betont die örtliche Koalition aus Grünen, FDP und CDU. Die SPD-Opposition im Rat hält die in Aussicht gestellten Schritte hingegen für zu vage. In dem Antrag heißt es unter anderem: „Der Stadtrat der Stadt Landau erklärt den Klimanotstand und erkennt damit die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität an.“