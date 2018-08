Landes-CDU für Dienstpflicht: Antrag bei Bundesparteitag?

In der Debatte über eine allgemeine Dienstpflicht für junge Leute hat sich die CDU Rheinland-Pfalz dafür aufgeschlossen gezeigt. Während einer Tagung habe Einigkeit geherrscht, dass mit der Aussetzung der Wehrpflicht und dem stärker verschulten Studium viele junge Männer und Frauen „mit weniger Blicken nach links und rechts“ zu arbeiten begännen, sagte CDU-Landeschefin Julia Klöckner am Donnerstag in Mainz. dpa

Dabei könnten Erfahrungen wie Bundeswehr und Sozialdienste etwa Managern, Anwälten und auch Politikern keineswegs schaden. „Die Bevölkerung nimmt da ein Vakuum wahr“, ergänzte die Bundesagrarministerin. Der Alltag werde schneller, vielen fehlten Grenzerfahrungen. Auch ihr Horizont habe sich beispielsweise beim Thema Pflege erweitert, als ihr Vater leider im Mai gestorben sei.

Unterschiedliche Ansichten gibt es in dieser „Wertedebatte“ laut Klöckner allerdings auch in der CDU zur möglichen Ausgestaltung einer allgemeinen Dienstpflicht. Denkbar wären als Anreiz etwa Bonussysteme oder eine Anrechnung in der Ausbildung. Klöckner rief die Parteibasis dazu auf, das Thema auf dem Landesparteitag am 20. Oktober in Lahnstein voranzutreiben. Münden könnte dies in einen Antrag der CDU Rheinland-Pfalz beim Bundesparteitag Anfang Dezember in Hamburg.

Am Mittwoch waren rund 150 rheinland-pfälzische Christdemokraten zu einer Klausurtagung am Laacher See in der Osteifel zusammengekommen. Die Wehrpflicht war 2011 ausgesetzt worden.