Landes-Grüne beschließen 22-Punkte-Plan für Wirtschaft

Das Logo von Bündnis 90/Die Grünen auf einem Aufsteller der Partei. Foto: Stefan Sauer/Archiv.

Mainz Ein Jahr vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben die Grünen ihren ersten Wahlkampfschwerpunkt in der Wirtschaftspolitik gesetzt. Der erweiterte Landesvorstand beschloss einen 22-Punkte-Plan für die Ausrichtung aller Wirtschaftsbereiche in Richtung Klimaneutralität.



In Gesprächen mit Unternehmern sei spürbar, dass es eine Aufbruchsstimmung für eine solche ökologische Transformation der Wirtschaft gebe, sagte die designierte Spitzenkandidatin Anne Spiegel am Montag in Mainz. „Wir wollen diesen Schwung nutzen.“

Der 22-Punkte-Plan umfasst den Ausbau von erneuerbaren Energien, etwa Solaranlagen an Autobahnen oder auf Dächern von Parkplätzen, eine eigene Wasserstoffstrategie des Landes, die Förderung von Unternehmensgründungen, Abbau von Bürokratie, eine Strategie für eine „grüne Künstliche Intelligenz“, ein landesweites 365-Euro-Ticket und die Umstellung von Finanzanlagen des Landes auf klimafreundliche Investitionen.