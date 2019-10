Trier/Mainz Landesärztekammer-Chef Günther Matheis lehnt ab, dass Krankenkassen für homöopathische Arzneimittel zahlen. Er fordert die Abschaffung des Heilpraktiker-Berufs.

In Deutschland lehnt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein solches Verbot für die Krankenkassen ab. Spahn hatte deutlich gemacht, dass er nicht an der Erstattung rütteln will und auf den kleinen Anteil von 20 Millionen für Homöopathie bei Gesamtausgaben von 40 Milliarden Euro verwiesen. Viele Kassen erstatten in Deutschland die Behandlungskosten für Naturheilverfahren, weil es eine Nachfrage dafür gebe, heißt es. Zum Leistungskatalog gehört die Homöopathie aber nicht.