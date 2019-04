später lesen Landesbank Saar verdoppelt Jahresüberschuss Teilen

Die Landesbank Saar hat dank eines ausgebauten Kreditneugeschäfts ihr Nachsteuerergebnis in 2018 fast verdoppelt. Mit 23,4 Millionen Euro lag der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 Millionen Euro höher, teilte die SaarLB am Freitag in Saarbrücken mit. dpa